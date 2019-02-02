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Yatırımcı rehberi (10)

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:16
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Şişe Cam6,765,8914,77
Zorlu Enerji1,491,3014,62
Galatasaray Sportif1,511,3511,85
Odaş Elektrik2,101,8811,70
Türk Telekom4,984,5010,67
Verusa Holding17,1115,589,82
Enerjisa Enerji5,725,219,79
Anadolu Cam3,052,808,93
Fenerbahçe Futbol7,967,328,74
İhlas Gayrimenkul1,081,008,00
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
ICBC Turkey Bank4,036,21-35,10
Koza Madencilik6,497,59-14,49
Koza Altın52,6057,50-8,52
İttifak Holding3,023,30-8,48
İpek Doğal Enerji5,395,81-7,23
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,953,12-5,45
Soda Sanayii6,967,36-5,43
Gersan Elektrik3,453,61-4,43
Yataş4,855,07-4,34
Kerevitaş Gıda1,741,81-3,87
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları6.854.961.944
Garanti Bankası4.942.495.505
Aselsan2.990.880.313
Kardemir (D)2.434.332.607
Akbank1.941.088.588
Türk Telekom1.893.206.870
T. Halk Bankası1.682.450.748
İş Bankası (C)1.443.293.677
Petkim1.364.540.916
ICBC Turkey Bank1.256.283.387

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:16
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