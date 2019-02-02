Yatırımcı rehberi (10)02 Şubat 2019 Cumartesi 11:16
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şişe Cam
|6,76
|5,89
|14,77
|Zorlu Enerji
|1,49
|1,30
|14,62
|Galatasaray Sportif
|1,51
|1,35
|11,85
|Odaş Elektrik
|2,10
|1,88
|11,70
|Türk Telekom
|4,98
|4,50
|10,67
|Verusa Holding
|17,11
|15,58
|9,82
|Enerjisa Enerji
|5,72
|5,21
|9,79
|Anadolu Cam
|3,05
|2,80
|8,93
|Fenerbahçe Futbol
|7,96
|7,32
|8,74
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|1,00
|8,00
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|4,03
|6,21
|-35,10
|Koza Madencilik
|6,49
|7,59
|-14,49
|Koza Altın
|52,60
|57,50
|-8,52
|İttifak Holding
|3,02
|3,30
|-8,48
|İpek Doğal Enerji
|5,39
|5,81
|-7,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,95
|3,12
|-5,45
|Soda Sanayii
|6,96
|7,36
|-5,43
|Gersan Elektrik
|3,45
|3,61
|-4,43
|Yataş
|4,85
|5,07
|-4,34
|Kerevitaş Gıda
|1,74
|1,81
|-3,87
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|6.854.961.944
|Garanti Bankası
|4.942.495.505
|Aselsan
|2.990.880.313
|Kardemir (D)
|2.434.332.607
|Akbank
|1.941.088.588
|Türk Telekom
|1.893.206.870
|T. Halk Bankası
|1.682.450.748
|İş Bankası (C)
|1.443.293.677
|Petkim
|1.364.540.916
|ICBC Turkey Bank
|1.256.283.387
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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