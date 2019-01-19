Yatırımcı rehberi (10)19 Ocak 2019 Cumartesi 11:05
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,81
|1,47
|23,13
|Bera Holding
|2,24
|1,82
|23,08
|İş Bankası (C)
|5,10
|4,26
|19,72
|Sabancı Holding
|8,45
|7,26
|16,39
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,80
|1,55
|16,13
|Garanti Bankası
|9,15
|7,91
|15,68
|Gözde Girişim
|2,96
|2,56
|15,62
|Vakıflar Bankası
|4,31
|3,75
|14,93
|T. Halk Bankası
|7,88
|6,87
|14,70
|İndeks Bilgisayar
|6,51
|5,77
|12,82
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|58,55
|63,45
|-7,72
|Şok Marketler
|10,27
|11,00
|-6,64
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|1,31
|-4,58
|Soda Sanayii
|7,25
|7,59
|-4,48
|Türk Hava Yolları
|14,44
|15,08
|-4,24
|Verusa Holding
|15,92
|16,45
|-3,22
|Koza Madencilik
|7,40
|7,59
|-2,50
|Parsan
|8,18
|8,39
|-2,50
|Koza Altın
|53,95
|54,90
|-1,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,95
|9,07
|-1,32
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|6.279.386.815
|Garanti Bankası
|5.449.532.606
|Akbank
|2.572.456.660
|T. Halk Bankası
|1.950.152.856
|Vakıflar Bankası
|1.758.775.213
|Aselsan
|1.659.295.179
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.280.205.473
|Kardemir (D)
|1.261.897.704
|İş Bankası (C)
|1.198.317.496
|Petkim
|1.090.278.571
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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