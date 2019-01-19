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Yatırımcı rehberi (10)

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik1,811,4723,13
Bera Holding2,241,8223,08
İş Bankası (C)5,104,2619,72
Sabancı Holding8,457,2616,39
Yapı ve Kredi Bank.1,801,5516,13
Garanti Bankası9,157,9115,68
Gözde Girişim2,962,5615,62
Vakıflar Bankası4,313,7514,93
T. Halk Bankası7,886,8714,70
İndeks Bilgisayar6,515,7712,82
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi58,5563,45-7,72
Şok Marketler10,2711,00-6,64
Doğtaş Kelebek Mobilya1,251,31-4,58
Soda Sanayii7,257,59-4,48
Türk Hava Yolları14,4415,08-4,24
Verusa Holding15,9216,45-3,22
Koza Madencilik7,407,59-2,50
Parsan8,188,39-2,50
Koza Altın53,9554,90-1,73
Kordsa Teknik Tekstil8,959,07-1,32
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları6.279.386.815
Garanti Bankası5.449.532.606
Akbank2.572.456.660
T. Halk Bankası1.950.152.856
Vakıflar Bankası1.758.775.213
Aselsan1.659.295.179
Yapı ve Kredi Bank.1.280.205.473
Kardemir (D)1.261.897.704
İş Bankası (C)1.198.317.496
Petkim1.090.278.571


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:05
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