Yatırımcı rehberi (10)12 Ocak 2019 Cumartesi 11:15
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|55,50
|48,88
|13,54
|Verusa Holding
|16,45
|14,60
|12,67
|Tofaş Oto. Fab.
|17,60
|15,69
|12,17
|Arçelik
|16,11
|14,49
|11,18
|Koç Holding
|14,98
|13,63
|9,90
|Anel Elektrik
|1,72
|1,57
|9,55
|İskenderun Demir Çelik
|6,09
|5,56
|9,53
|Karsan Otomotiv
|1,40
|1,28
|9,37
|Alarko Holding
|2,08
|1,91
|8,90
|Vestel
|5,79
|5,33
|8,63
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|1,82
|2,05
|-11,22
|Çemaş Döküm
|0,79
|0,85
|-7,06
|Net Holding
|1,78
|1,86
|-4,30
|Çemtaş
|5,65
|5,83
|-3,09
|Göltaş Çimento
|11,20
|11,52
|-2,78
|Gersan Elektrik
|3,18
|3,26
|-2,45
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|1,01
|-1,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,55
|1,58
|-1,90
|Kerevitaş Gıda
|1,73
|1,76
|-1,70
|Metro Holding
|0,75
|0,76
|-1,32
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.766.430.036
|Türk Hava Yolları
|3.419.096.288
|Akbank
|2.130.392.572
|Kardemir (D)
|1.579.655.701
|Aselsan
|1.346.409.665
|T. Halk Bankası
|997.100.526
|Vakıflar Bankası
|853.743.447
|Petkim
|834.737.829
|Ereğli Demir Çelik
|775.299.835
|Koza Madencilik
|697.923.557
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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