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Yatırımcı rehberi (10)

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:15
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan55,5048,8813,54
Verusa Holding16,4514,6012,67
Tofaş Oto. Fab.17,6015,6912,17
Arçelik16,1114,4911,18
Koç Holding14,9813,639,90
Anel Elektrik1,721,579,55
İskenderun Demir Çelik6,095,569,53
Karsan Otomotiv1,401,289,37
Alarko Holding2,081,918,90
Vestel5,795,338,63
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding1,822,05-11,22
Çemaş Döküm0,790,85-7,06
Net Holding1,781,86-4,30
Çemtaş5,655,83-3,09
Göltaş Çimento11,2011,52-2,78
Gersan Elektrik3,183,26-2,45
İhlas Gayrimenkul0,991,01-1,98
Yapı ve Kredi Bank.1,551,58-1,90
Kerevitaş Gıda1,731,76-1,70
Metro Holding0,750,76-1,32
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.766.430.036
Türk Hava Yolları3.419.096.288
Akbank2.130.392.572
Kardemir (D)1.579.655.701
Aselsan1.346.409.665
T. Halk Bankası997.100.526
Vakıflar Bankası853.743.447
Petkim834.737.829
Ereğli Demir Çelik775.299.835
Koza Madencilik697.923.557

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:15
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