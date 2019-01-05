Yatırımcı rehberi (10)05 Ocak 2019 Cumartesi 11:05
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,85
|0,75
|13,33
|Gersan Elektrik
|3,26
|3,08
|5,84
|Otokar
|91,85
|87,40
|5,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,27
|1,21
|4,96
|Koza Altın
|52,35
|50,30
|4,08
|Soda Sanayii
|7,35
|7,09
|3,67
|Fenerbahçe Futbol
|7,04
|6,82
|3,23
|Ereğli Demir Çelik
|7,29
|7,11
|2,53
|Şok Marketler
|10,88
|10,65
|2,16
|Polisan Holding
|6,33
|6,22
|1,77
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|14,60
|16,35
|-10,70
|Gübre Fabrik.
|2,73
|3,00
|-9,00
|MLP Sağlık
|9,70
|10,57
|-8,23
|Göltaş Çimento
|11,52
|12,47
|-7,62
|Şişe Cam
|5,21
|5,62
|-7,30
|İş GMYO
|0,99
|1,06
|-6,60
|Net Holding
|1,86
|1,99
|-6,53
|Arçelik
|14,49
|15,50
|-6,52
|T.S.K.B.
|0,72
|0,77
|-6,49
|Migros Ticaret
|14,13
|15,08
|-6,30
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.646.221.937
|Garanti Bankası
|2.226.712.616
|T. Halk Bankası
|787.746.754
|Aselsan
|775.080.606
|Akbank
|770.532.989
|Kardemir (D)
|617.249.048
|İş Bankası (C)
|548.200.285
|Vakıflar Bankası
|540.037.795
|Koza Madencilik
|516.997.606
|Ereğli Demir Çelik
|467.229.949
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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