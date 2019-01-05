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Yatırımcı rehberi (10)

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm0,850,7513,33
Gersan Elektrik3,263,085,84
Otokar91,8587,405,09
Doğtaş Kelebek Mobilya1,271,214,96
Koza Altın52,3550,304,08
Soda Sanayii7,357,093,67
Fenerbahçe Futbol7,046,823,23
Ereğli Demir Çelik7,297,112,53
Şok Marketler10,8810,652,16
Polisan Holding6,336,221,77
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Verusa Holding14,6016,35-10,70
Gübre Fabrik.2,733,00-9,00
MLP Sağlık9,7010,57-8,23
Göltaş Çimento11,5212,47-7,62
Şişe Cam5,215,62-7,30
İş GMYO0,991,06-6,60
Net Holding1,861,99-6,53
Arçelik14,4915,50-6,52
T.S.K.B.0,720,77-6,49
Migros Ticaret14,1315,08-6,30
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.646.221.937
Garanti Bankası2.226.712.616
T. Halk Bankası787.746.754
Aselsan775.080.606
Akbank770.532.989
Kardemir (D)617.249.048
İş Bankası (C)548.200.285
Vakıflar Bankası540.037.795
Koza Madencilik516.997.606
Ereğli Demir Çelik467.229.949

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:05
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