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Yatırımcı rehberi (10)

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:06
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Şişe Cam5,625,237,46
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,722,556,67
Polisan Holding6,226,003,67
Doğuş Otomotiv4,254,132,91
T.S.K.B.0,770,752,67
Bera Holding2,062,012,49
Anadolu Cam2,572,512,39
Otokar87,4085,402,34
TAV Havalimanları23,5023,042,00
İş GMYO1,061,041,92
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Gayrimenkul1,051,29-18,60
Doğtaş Kelebek Mobilya1,211,40-13,57
İş Fin.Kir.4,585,17-11,41
Göltaş Çimento12,4713,73-9,18
Tekfen Holding20,3422,14-8,13
Çemtaş5,806,24-7,05
Kardemir (D)2,142,30-6,96
Odaş Elektrik1,912,05-6,83
İhlas Holding0,320,34-5,88
Kordsa Teknik Tekstil9,469,94-4,83
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.837.010.887
Garanti Bankası1.815.550.233
Aselsan1.058.757.795
T. Halk Bankası830.246.843
Kardemir (D)692.430.100
Koza Madencilik498.339.917
İş Bankası (C)467.235.338
Türk Telekom360.587.415
Akbank334.658.077
Koza Altın308.633.830

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:06
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