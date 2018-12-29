Yatırımcı rehberi (10)29 Aralık 2018 Cumartesi 11:06
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şişe Cam
|5,62
|5,23
|7,46
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,72
|2,55
|6,67
|Polisan Holding
|6,22
|6,00
|3,67
|Doğuş Otomotiv
|4,25
|4,13
|2,91
|T.S.K.B.
|0,77
|0,75
|2,67
|Bera Holding
|2,06
|2,01
|2,49
|Anadolu Cam
|2,57
|2,51
|2,39
|Otokar
|87,40
|85,40
|2,34
|TAV Havalimanları
|23,50
|23,04
|2,00
|İş GMYO
|1,06
|1,04
|1,92
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,29
|-18,60
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,21
|1,40
|-13,57
|İş Fin.Kir.
|4,58
|5,17
|-11,41
|Göltaş Çimento
|12,47
|13,73
|-9,18
|Tekfen Holding
|20,34
|22,14
|-8,13
|Çemtaş
|5,80
|6,24
|-7,05
|Kardemir (D)
|2,14
|2,30
|-6,96
|Odaş Elektrik
|1,91
|2,05
|-6,83
|İhlas Holding
|0,32
|0,34
|-5,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,46
|9,94
|-4,83
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.837.010.887
|Garanti Bankası
|1.815.550.233
|Aselsan
|1.058.757.795
|T. Halk Bankası
|830.246.843
|Kardemir (D)
|692.430.100
|Koza Madencilik
|498.339.917
|İş Bankası (C)
|467.235.338
|Türk Telekom
|360.587.415
|Akbank
|334.658.077
|Koza Altın
|308.633.830
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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