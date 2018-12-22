Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (10)

22 Aralık 2018 Cumartesi 11:49
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,760,4955,10
Polisan Holding6,005,2614,07
İhlas Holding0,340,319,68
Türk Hava Yolları16,3314,969,16
Akbank6,886,358,35
Gübre Fabrik.3,082,858,07
Global Yat. Holding3,022,807,86
Pegasus23,2821,707,28
Aksa Enerji2,812,627,25
Kardemir (D)2,302,156,98
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
ICBC Turkey Bank5,049,02-44,12
Göltaş Çimento13,7315,44-11,08
Çemaş Döküm0,760,83-8,43
İttifak Holding3,223,45-6,67
MLP Sağlık10,8011,54-6,41
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,552,71-5,90
Anadolu Cam2,512,64-4,92
Doğan Holding1,051,10-4,55
Soda Sanayii7,147,46-4,29
Mavi Giyim32,4233,86-4,25
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.510.212.895
Türk Hava Yolları3.496.978.452
Aselsan1.565.966.248
T. Halk Bankası1.304.522.445
Kardemir (D)1.203.649.314
Akbank901.315.873
Vakıflar Bankası840.861.883
Yapı ve Kredi Bank.647.077.288
Ereğli Demir Çelik616.919.039
Petkim593.914.837

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 11:49
  1. Yatırımcı rehberi (10)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çiçeklerin dili
    1. Çiçeklerin dili
    2. Yer altından çıkan kırmızı su korkuttu
    3. ‘Kaliteli üretim ve ihracat ülkemizin..
    4. Halal Dünya Marketleri’ne yeni bir..
    5. Turkcell, Türkiye’nin dönüşümünde..
    6. Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği..
    7. "Şehitler, papağan kadar konuşulmuyor"
    8. Fildişi Sahili’nden GİMDES’e ziyaret
    9. İsrail askerlerinin yaraladığı..
    10. İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve..
    11. Omurga eğriliği tedavisi için "akıllı..
    12. 'Çalıp oynadılar biz de gülerek..
    13. Yatırımcı rehberi (10)
    14. 28 Şubat mağdurlarının dramı artık son..
    15. Yatırımcı rehberi (8)
    16. Yatırımcı rehberi (7)
    17. İran'da dolandırıcılık çetesi lideri..
    18. Yatırımcı rehberi (9)
    19. HDP Mersin ilçe belediye başkan..
    20. Yatırımcı rehberi (6)
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti