Yatırımcı rehberi (10)22 Aralık 2018 Cumartesi 11:49
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,76
|0,49
|55,10
|Polisan Holding
|6,00
|5,26
|14,07
|İhlas Holding
|0,34
|0,31
|9,68
|Türk Hava Yolları
|16,33
|14,96
|9,16
|Akbank
|6,88
|6,35
|8,35
|Gübre Fabrik.
|3,08
|2,85
|8,07
|Global Yat. Holding
|3,02
|2,80
|7,86
|Pegasus
|23,28
|21,70
|7,28
|Aksa Enerji
|2,81
|2,62
|7,25
|Kardemir (D)
|2,30
|2,15
|6,98
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|5,04
|9,02
|-44,12
|Göltaş Çimento
|13,73
|15,44
|-11,08
|Çemaş Döküm
|0,76
|0,83
|-8,43
|İttifak Holding
|3,22
|3,45
|-6,67
|MLP Sağlık
|10,80
|11,54
|-6,41
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,55
|2,71
|-5,90
|Anadolu Cam
|2,51
|2,64
|-4,92
|Doğan Holding
|1,05
|1,10
|-4,55
|Soda Sanayii
|7,14
|7,46
|-4,29
|Mavi Giyim
|32,42
|33,86
|-4,25
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.510.212.895
|Türk Hava Yolları
|3.496.978.452
|Aselsan
|1.565.966.248
|T. Halk Bankası
|1.304.522.445
|Kardemir (D)
|1.203.649.314
|Akbank
|901.315.873
|Vakıflar Bankası
|840.861.883
|Yapı ve Kredi Bank.
|647.077.288
|Ereğli Demir Çelik
|616.919.039
|Petkim
|593.914.837
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
YORUM YAZ