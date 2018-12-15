Yatırımcı rehberi (10)15 Aralık 2018 Cumartesi 11:12
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,49
|0,40
|22,50
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,37
|1,21
|13,22
|Fenerbahçe Futbol
|6,85
|6,49
|5,55
|Tekfen Holding
|21,56
|20,58
|4,76
|Bim Mağazalar
|87,40
|83,85
|4,23
|Göltaş Çimento
|38,60
|37,08
|4,10
|Metro Holding
|0,81
|0,79
|2,53
|Enerjisa Enerji
|5,30
|5,17
|2,51
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,30
|7,13
|2,38
|Soda Sanayii
|7,46
|7,30
|2,19
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,83
|1,19
|-30,25
|İttifak Holding
|3,45
|4,69
|-26,44
|Polisan Holding
|5,26
|6,50
|-19,08
|ICBC Turkey Bank
|9,02
|10,73
|-15,94
|Odaş Elektrik
|2,06
|2,45
|-15,92
|Aksa Enerji
|2,62
|3,00
|-12,67
|Gersan Elektrik
|2,94
|3,36
|-12,50
|Park Elek.Madencilik
|2,37
|2,68
|-11,57
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,71
|3,06
|-11,44
|Kardemir (D)
|2,15
|2,42
|-11,16
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.728.927.372
|Türk Hava Yolları
|2.442.926.693
|Aselsan
|1.335.480.799
|Kardemir (D)
|1.197.305.968
|T. Halk Bankası
|1.175.318.651
|Akbank
|1.144.363.607
|Ereğli Demir Çelik
|1.114.826.915
|Petkim
|825.320.101
|Vakıflar Bankası
|825.254.058
|Koza Madencilik
|792.137.376
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
YORUM YAZ