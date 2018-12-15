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Yatırımcı rehberi (10)

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:12
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,490,4022,50
Doğtaş Kelebek Mobilya1,371,2113,22
Fenerbahçe Futbol6,856,495,55
Tekfen Holding21,5620,584,76
Bim Mağazalar87,4083,854,23
Göltaş Çimento38,6037,084,10
Metro Holding0,810,792,53
Enerjisa Enerji5,305,172,51
Eczacıbaşı Yatırım7,307,132,38
Soda Sanayii7,467,302,19
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm0,831,19-30,25
İttifak Holding3,454,69-26,44
Polisan Holding5,266,50-19,08
ICBC Turkey Bank9,0210,73-15,94
Odaş Elektrik2,062,45-15,92
Aksa Enerji2,623,00-12,67
Gersan Elektrik2,943,36-12,50
Park Elek.Madencilik2,372,68-11,57
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,713,06-11,44
Kardemir (D)2,152,42-11,16
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.728.927.372
Türk Hava Yolları2.442.926.693
Aselsan1.335.480.799
Kardemir (D)1.197.305.968
T. Halk Bankası1.175.318.651
Akbank1.144.363.607
Ereğli Demir Çelik1.114.826.915
Petkim825.320.101
Vakıflar Bankası825.254.058
Koza Madencilik792.137.376

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:12
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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