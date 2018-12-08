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Yatırımcı rehberi (10)

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:19
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding2,111,7421,26
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,400,3417,65
İş Fin.Kir.5,104,4015,91
GSD Holding0,820,7410,81
İttifak Holding4,694,289,58
ICBC Turkey Bank10,7310,066,66
Coca Cola İçecek31,0429,226,23
İş GMYO1,061,006,00
Şişe Cam5,335,035,96
Park Elek.Madencilik2,682,564,69
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,191,66-28,31
Akbank6,897,66-10,05
MLP Sağlık12,2113,50-9,56
Tofaş Oto. Fab.17,6019,40-9,28
Sabancı Holding7,578,23-8,02
Sasa Polyester8,889,59-7,40
Net Holding2,042,18-6,42
Gersan Elektrik3,363,56-5,62
Gözde Girişim2,822,97-5,05
Türk Hava Yolları16,1917,00-4,76
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası4.101.251.578
Türk Hava Yolları3.732.317.055
T. Halk Bankası1.905.063.928
Kardemir (D)1.792.467.236
Akbank1.547.664.804
Aselsan1.240.889.854
Ereğli Demir Çelik996.355.334
Vakıflar Bankası948.946.797
Koza Madencilik893.428.414
Türk Telekom882.654.648


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:19
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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