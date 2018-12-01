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Yatırımcı rehberi (10)

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:29
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.4,403,2435,80
MLP Sağlık13,5011,5916,48
Yataş4,383,7815,87
İttifak Holding4,283,7215,05
Tofaş Oto. Fab.19,4017,3112,07
Hürriyet Gzt.1,010,9110,99
Mavi Giyim37,7034,1210,49
İş GMYO1,000,919,89
Gersan Elektrik3,563,249,88
Beşiktaş Futbol Yat.1,761,619,32
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,661,99-16,58
Ereğli Demir Çelik7,598,14-6,76
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,340,36-5,56
İskenderun Demir Çelik6,066,32-4,11
Albaraka Türk1,261,31-3,82
Aksa8,318,55-2,81
Özak GMYO2,222,28-2,63
Emlak Konut GMYO1,621,66-2,41
Park Elek.Madencilik2,562,62-2,29
Tekfen Holding20,0420,36-1,57
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası4.677.073.336
Türk Hava Yolları3.431.767.257
Aselsan1.880.214.140
T. Halk Bankası1.652.721.332
Akbank1.510.661.684
Vakıflar Bankası1.341.780.446
Koza Madencilik1.262.165.661
Kardemir (D)1.236.411.258
Petkim1.210.899.145
İpek Doğal Enerji1.015.448.191


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:29
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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