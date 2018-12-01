Yatırımcı rehberi (10)01 Aralık 2018 Cumartesi 11:29
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|4,40
|3,24
|35,80
|MLP Sağlık
|13,50
|11,59
|16,48
|Yataş
|4,38
|3,78
|15,87
|İttifak Holding
|4,28
|3,72
|15,05
|Tofaş Oto. Fab.
|19,40
|17,31
|12,07
|Hürriyet Gzt.
|1,01
|0,91
|10,99
|Mavi Giyim
|37,70
|34,12
|10,49
|İş GMYO
|1,00
|0,91
|9,89
|Gersan Elektrik
|3,56
|3,24
|9,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,76
|1,61
|9,32
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,66
|1,99
|-16,58
|Ereğli Demir Çelik
|7,59
|8,14
|-6,76
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,36
|-5,56
|İskenderun Demir Çelik
|6,06
|6,32
|-4,11
|Albaraka Türk
|1,26
|1,31
|-3,82
|Aksa
|8,31
|8,55
|-2,81
|Özak GMYO
|2,22
|2,28
|-2,63
|Emlak Konut GMYO
|1,62
|1,66
|-2,41
|Park Elek.Madencilik
|2,56
|2,62
|-2,29
|Tekfen Holding
|20,04
|20,36
|-1,57
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.677.073.336
|Türk Hava Yolları
|3.431.767.257
|Aselsan
|1.880.214.140
|T. Halk Bankası
|1.652.721.332
|Akbank
|1.510.661.684
|Vakıflar Bankası
|1.341.780.446
|Koza Madencilik
|1.262.165.661
|Kardemir (D)
|1.236.411.258
|Petkim
|1.210.899.145
|İpek Doğal Enerji
|1.015.448.191
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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