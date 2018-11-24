Yatırımcı rehberi (10)24 Kasım 2018 Cumartesi 11:04
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,11
|0,89
|24,72
|ICBC Turkey Bank
|9,25
|7,56
|22,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,30
|20,00
|Şekerbank
|1,16
|0,97
|19,59
|İpek Doğal Enerji
|6,08
|5,21
|16,70
|Koza Madencilik
|7,60
|6,69
|13,60
|Alarko Holding
|2,08
|1,93
|7,77
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,08
|2,86
|7,69
|Şok Marketler
|10,59
|9,85
|7,51
|Zorlu Enerji
|1,28
|1,20
|6,67
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,54
|2,86
|-11,19
|Tekfen Holding
|20,36
|22,66
|-10,15
|Gentaş
|1,97
|2,19
|-10,05
|İttifak Holding
|3,72
|4,07
|-8,60
|Kardemir (D)
|2,54
|2,77
|-8,30
|Ereğli Demir Çelik
|8,14
|8,85
|-8,02
|Koç Holding
|14,10
|15,04
|-6,25
|İskenderun Demir Çelik
|6,32
|6,74
|-6,23
|Ege Endüstri
|361,90
|384,50
|-5,88
|Alarko GMYO
|47,96
|50,85
|-5,68
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.701.981.025
|Garanti Bankası
|2.948.747.073
|Koza Madencilik
|1.667.475.639
|İpek Doğal Enerji
|1.472.634.679
|Aselsan
|1.423.214.686
|T. Halk Bankası
|1.356.149.295
|Petkim
|1.141.913.697
|Akbank
|1.131.287.724
|Kardemir (D)
|1.124.417.478
|Koza Altın
|811.562.383
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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