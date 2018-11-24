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Yatırımcı rehberi (10)

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya1,110,8924,72
ICBC Turkey Bank9,257,5622,35
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,360,3020,00
Şekerbank1,160,9719,59
İpek Doğal Enerji6,085,2116,70
Koza Madencilik7,606,6913,60
Alarko Holding2,081,937,77
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,082,867,69
Şok Marketler10,599,857,51
Zorlu Enerji1,281,206,67
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik2,542,86-11,19
Tekfen Holding20,3622,66-10,15
Gentaş1,972,19-10,05
İttifak Holding3,724,07-8,60
Kardemir (D)2,542,77-8,30
Ereğli Demir Çelik8,148,85-8,02
Koç Holding14,1015,04-6,25
İskenderun Demir Çelik6,326,74-6,23
Ege Endüstri361,90384,50-5,88
Alarko GMYO47,9650,85-5,68
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları3.701.981.025
Garanti Bankası2.948.747.073
Koza Madencilik1.667.475.639
İpek Doğal Enerji1.472.634.679
Aselsan1.423.214.686
T. Halk Bankası1.356.149.295
Petkim1.141.913.697
Akbank1.131.287.724
Kardemir (D)1.124.417.478
Koza Altın811.562.383

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:04
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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