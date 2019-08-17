0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 3,69'luk kayıpla kapattı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:07
Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,69'luk kayıpla 95.734,17puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 95.730,86 puanı, en yüksek ise 98.530,87 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,63'lük azalışla 109.488,70puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 3,58'lik düşüşle 108.751,57puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,47'lik kayıpla 75.210,20puana geriledi. Hizmetler Endeksi de yüzde 0,35'lik kazançla 75.218,10puana yükseldi.


- Adese Alışveriş Ticaret en çok prim yapan hisse


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,09 ile Adese Alışveriş Ticaret oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 10,31'lik artışla Pegasus, yüzde 6,57'lik yükselişle de Koza Madencilik izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 12,38 ile Ege Endüstri oldu. Bu hisseyi yüzde 8,82'lik düşüşle Akbank, yüzde 8,60'lık azalışla da Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 2 milyar 399 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 1 milyar 433 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 702 milyon lirayla Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 45 milyar 672 milyon lirayla Koç Holding, 37 milyar 506 milyon lirayla Garanti Bankası ve 36 milyar 36 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.


- Altın ve döviz yükseldi


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,57'lik artışla 271,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,55'lik primle bin 810 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,38'lik kazançla 5,5730 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,37'lik artışla 6,1750 lira oldu.

Geçen hafta 6,6260 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,46'lık değerle 6,7890 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,15 değer kazanarak 5,7000 liradan alıcı buldu.


- Yatırım fonları


Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,30, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,27 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile kıymetli madenler fonları oldu.


(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:07
  1. Yatırımcı rehberi (1)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tosya Belediyesi yaya yollarını yeniliyor
    1. Tosya Belediyesi yaya yollarını..
    2. Fındık işçilerini taşıyan traktör..
    3. Dijital bağımlılıkla mücadele için..
    4. Biz ne milletiz
    5. İbn-i Sina'nın "Küçük Tıp Kanunu"..
    6. Kütahya’da yeşil alan düzenleme..
    7. Bolu’da, 2 gün önce kazada yaralanan..
    8. 'Sanayi kenti'nin artan cazibesi..
    9. Karacabeyliler sağlık için yürüyecek
    10. Hasta ve aç köpeklere hayvan severler..
    11. Maneviyatsız beden nefsin kölesidir
    12. Yakın ve uzak akrabalarla temâsta..
    13. İstanbul depremi nereleri etkileyecek..
    14. Firari FETÖ zanlısı saklandığı evde..
    15. Firari hükümlü iş teklifiyle yakalandı
    16. 17 Ağustos şehitleri, mezarlarında..
    17. Hadîs-i şeriflere göre amellerin..
    18. Askerin olması gereken hali!
    19. Türkiye'nin 3 boyutlu baskı pazarı..
    20. (Özel) Köylüleri şoke eden düdenlere..
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var