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Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 3,56'lık kazançla kapattı

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:20
Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,56'lık kazançla 94.022,28puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 90.392,10 puanı, en yüksek ise 95.954,82 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 6,37'lik artışla 108.949,07puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,51'lik primle 109.465,71puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,05'lik kazançla 68.696,07puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,96'lık değerle 78.228,50puana yükseldi.


- İttifak Holding en çok prim yapan hisse


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,26 ile İttifak Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 14,96'lık artışla Vestel, yüzde 12,69'luk yükselişle de Çelebi izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 18,05 ile Polisan Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 16,85'lik düşüşle İş Finansal Kiralama, yüzde 6,56'lık azalışla da Koza Madencilik takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 324 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 666 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 821 milyon lirayla Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 43 milyar 744 milyon lirayla Koç Holding, 35 milyar 910 milyon lirayla Garanti Bankası ve 34 milyar 944 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.


- Altın yükseldi, döviz düştü


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,39'luk artışla 261,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,35'lik kazançla bin 745 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,07'lik azalışla 5,8140 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,47'lik düşüşle 6,5880 lira oldu.

Geçen hafta 7,4170 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,59'luk azalışla 7,3730 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,88 değer kaybederek 5,8450 liradan alıcı buldu.


- Yatırım fonları


Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,63, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,53 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:20
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