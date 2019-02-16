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Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,26'lık kazançla kapattı

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:01
Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,26'lık kazançla 102.715,01puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 100.749,60 puanı, en yüksek ise 104.977,40 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,44'lük artışla 115.227,42puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,15'lik primle 118.562,40puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,19'luk kazançla 98.186,21 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,36'lık kayıpla 77.263,62puana geriledi.


- İhlas Gayrimenkul en çok prim yapan hisse


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,80 ile İhlas Gayrimenkul oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 12,12'lik artışla Albaraka Türk, yüzde 9,30'luk yükselişle de GSD Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 10,86 ile Anadolu Efes oldu. Bu hisseyi yüzde 10,56'lık düşüşle Tat Gıda, yüzde 9,05'lik azalışla da Bera Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 7 milyar 720 milyon 374 bin 152 lirayla Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 4 milyar 715 milyon 558 bin 976 lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 851 milyon 604 bin 715 lirayla İş Bankası (C) takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 44 milyar 758 milyon 600 bin 583 lirayla Koç Holding, 37 milyar 254 milyon lirayla Garanti Bankası ve 36 milyar 561 milyon 203 bin 200 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.


- Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,81'lik artışla 223,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,81'lik kazançla bin 494 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,50'lik artışla 5,2720 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 0,29'luk gerilemeyle 5,9380 lira oldu.

Geçen hafta 6,8070 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,76'lık düşüşle 6,7550 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,13 değer kaybederek 5,2370 liradan alıcı buldu.


- Yatırım fonları


Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,43, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:01
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