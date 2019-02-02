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Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, borsa ve altın yatırımcısına kazandırırken, döviz kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 1,12'lik kazançla kapattı

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:10
Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, borsa ve altın yatırımcısına kazandırırken, döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,12'lik kazançla 102.937,14 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 101.077,10 puanı, en yüksek ise 105.930,20 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 2,41'lik artışla 115.942,32puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,93'lük kazançla 77.353,39puana yükseldi. Söz konusu dönemde, Sanayi Endeksi yüzde 0,30'luk düşüşle 117.867,61puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,68'lik azalışla 99.484,54puana geriledi.


- Şişecam en çok prim yapan hisse


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,77 ile Şişecam oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 14,62'lik artışla Zorlu Enerji, yüzde 11,85'lik yükselişle de Galatasaray Sportif izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 35,10 ile ICBC Turkey Bank olurken, bu hisseyi yüzde 14,49'luk düşüşle Koza Madencilik, yüzde 8,52'lik azalışla da Koza Altın takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 854 milyon 961 bin 944 lirayla Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 4 milyar 942 milyon 495 bin 505 lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 990 milyon 880 bin 313 lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 43 milyar 110 milyon 266 bin 850 lirayla Koç Holding, 37 milyar 926 milyon lirayla Garanti Bankası ve 35 milyar 776 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.


- Altın yükseldi, döviz düştü


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,00'lik artışla 221,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,96'lık primle bin 477 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,31'lik azalışla 5,2130 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,37'lik düşüşle 5,9860 lira oldu.

Geçen hafta 6,9360 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,79'luk düşüşle 6,8120 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,15'lik değer kaybıyla 5,2520 liradan alıcı buldu.


- Yatırım fonları


Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,53, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,35 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:10
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