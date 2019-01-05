Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,77'lik kayıpla 88.830,82 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 87.399,02 puanı, en yüksek ise 91.338,37 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,08'lik azalışla 97.777,32 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,21'lik düşüşle 102.813,57puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,59'luk kayıpla 69.556,03puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,62'lik düşüşle 90.797,59puana geriledi.





- Çemaş Döküm en çok prim yapan hisse





Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,33 ile Çemaş Döküm oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 5,84'lük artışla Gersan Elektrik, yüzde 5,09'luk yükselişle de Otokar izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 10,70 ile Verusa Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 9'luk düşüşle Gübre Fabrikası, yüzde 8,23'lük azalışla da MLP Sağlık takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 2 milyar 646 milyon 221 bin 937 lirayla Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 2 milyar 226 milyon 712 bin 616 lirayla Garanti Bankası, 787 milyon 746 bin 754 lirayla Halk Bankası takip etti.



Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 34 milyar 564 milyon 290 bin 422 lirayla Koç Holding, 33 milyar 600 milyon lirayla Garanti Bankası ve 30 milyar 368 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.





- Altın ve döviz yükseldi





Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,23'lük artışla 223,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,18'lik kazançla bin 493 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,73'lük artışla 5,4160 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,82'lik primle 6,1590 lira oldu.



Geçen hafta 6,7060 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,27'lik artışla 6,8580 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,63 değer kazanarak 5,4840 liradan alıcı buldu.





- Yatırım fonları





Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,48, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,75 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 4,58 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.



(Sürecek)