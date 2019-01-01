Yatırımcı Esenyurt’tan vazgeçmiyor

Resmi verilere göre geçen yıl tapu işlemlerinin en fazla yapıldığı yer İstanbul’un Esenyurt ilçesi oldu. Buna bağlı olarak stokta da Esenyurt lider. Öte yandan İstanbul genelinde 370 binden fazla konut satılmayı bekliyor. Esenyurt’ta satılık olan konutların oranı yüzde 7.78’i buldu. Endeksa.com araştırma platformunda yer alan bilgilere göre ocak 2019 sonu itibarıyla Türkiye genelinde satılmayı bekleyen konut stoğu sayısı 833 bin 569 adet olarak ölçülürken bunun yüzde 44.55’ine karşılık gelen 371 bin 411 adedi İstanbul’da bulunuyor. Satılmayı bekleyen konut sayısı İstanbul’un ilçeleri bazında ele alındığında ise çok konut stokunun olduğu ilk 5 ilçe Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Sancaktepe ve Tuzla olarak sıralanıyor. Esenyurt’taki konutların yüzde 7.78’i satılmayı beklerken bu oranlar Beylikdüzü’nde yüzde 6.55, Başakşehir’de yüzde 6.28, Sancaktepe’de yüzde 6.11 ve Tuzla’da da yüzde 5.70 olarak ölçüldü.

En fazla stokun olduğu ilçelerde ortalama konut fiyatları ve dönüş süresi: (TL / YIL)

-Esenyurt: 221 bin 200 / 22

-Beylikdüzü: 308 bin 375 / 23

-Başakşehir: 456 bin 300 / 27

-Sancaktepe: 229 bin 220 / 23