Yatırım uygulaması Midas! Satışları: 45 milyon dolar yatırım aldı! Üçüncü yeni ürünü çıkmak için bekliyor

Amerikan Borsalarına ve Borsa İstanbul’a düşük komisyon oranları ile masrafsız yatırım yapma imkânı sunan finansal uygulama Midas, global yatırımcılardan aldığı 45 milyon dolarlık Seri A yatırımıyla Türkiye’nin en büyük, erken aşama yatırımı alan fintek girişimi oldu.

Girişim, finansal içerik, gerçek zamanlı borsa verileri ve haberleri ile şirket profilleri gibi hizmetler sunuyor. Midas'ın Kurucu CEO'su Egem Eraslan, "Sermaye piyasalarının penetrasyon oranları çok çok düşüktü. Türkiye’de mobil bankacılık çok iyi ve yaygın ama altyapı eksikliği nedeniyle hisse senedi ürünlerine yatırım yapılamadı. Midas, kendi altyapısını oluşturarak ve iyi bir kullanıcı deneyimi sunarak bu dinamiği değiştirmeyi başardı” açıklamasını yaptı.

Portage Ventures liderliğinde gerçekleşen yatırım turuna katılım gösterenler arasında International Finance Corporation, Spark Capital, Earlybird Digital East Fund ve Revo Capital yer aldı.

2021 yılında 1 milyon dolar tohum yatırım alan Midas, tohum turunu 2022 yılında 11 milyon dolar ile kapatmıştı.

Türk ve Amerikan hisse senedi alım satımına odaklanan Midas, 1. yılında 100 bin kullanıcıya ulaşmıştı. 2022'nin sonunda ise 500 bin kullanıcı rakamını aşmıştı. Midas ortalama 2 milyar TL aralığında işleme aracılık ediyor. Midas bu yıl itibari ise 2 milyon kullanıcı sayısını aştı.

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Midas'ın önümüzdeki dönem büyümesinde ana hedefi ise farklı ürünler olacak görünüyor. Midas, yeni finansmanı üç yeni ürünü piyasaya sürmek için kullanmayı planlıyor ki bunlar, kripto para birimi ticareti, yatırım fonları ve tasarruf hesapları.