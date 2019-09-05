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Yatırım fonu istatistikleri

05 Eylül 2019 Perşembe 14:34
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları-0,0129522073
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları-0,06766016
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları-0,3816313
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları0,5262557
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon-0,02715615
Yatırım Fonları - KatılımFonları-0,02352310
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-1,1913112
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0522220

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:34
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

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