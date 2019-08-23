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Yatırım fonu istatistikleri

23 Ağustos 2019 Cuma 14:13
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,05295187104
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,06765321
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,0916133
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları-0,18621547
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,05714624
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,0835259
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları0,4513130
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0522220

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:13
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

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