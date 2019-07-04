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Yatırım fonu istatistikleri

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:26
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,02297144151
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları-0,03776215
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları-0,081679
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları-0,4264261
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon-0,14711852
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,08352114
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları1,5113130
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:26
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

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