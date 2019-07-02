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Yatırım fonu istatistikleri

02 Temmuz 2019 Salı 14:12
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,0529723363
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,01776215
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları-0,2116511
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları1,4764576
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,10716110
Yatırım Fonları - KatılımFonları-0,0235278
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-3,0813013
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:12
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

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