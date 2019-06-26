Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri26 Haziran 2019 Çarşamba 15:10
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|FonKategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran FonAdet
|Fon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
|Yatırım Fonları
|0,16
|297
|268
|29
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|0,20
|77
|63
|14
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|0,51
|16
|15
|1
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|0,11
|64
|58
|6
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|0,26
|71
|64
|7
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|0,13
|35
|35
|0
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|2,03
|13
|12
|1
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|0,06
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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