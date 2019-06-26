0553 313 94 23

Yatırım fonu istatistikleri

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:10
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,1629726829
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,20776314
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,5116151
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları0,1164586
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,2671647
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,1335350
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları2,0313121
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:10
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu’da çevre ve turizm zabıtası
    1. Ordu’da çevre ve turizm zabıtası
    2. MYP Lideri Yılmaz, Bahçeli -Akşener..
    3. THY’nin ’rüya uçak’ olarak..
    4. Atıcılıkta ilk olimpiyat kotası
    5. Merkezefendi’de ilaçlama çalışmaları..
    6. Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni..
    7. Eyüpsultan ve Kağıthane'deki market..
    8. Sıcaktan bunalanlar okulun bahçesine..
    9. Ülke şokta! Teröristler köyde katliam..
    10. VM Doğum Akademisi başlıyor
    11. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak yeni..
    12. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O..
    13. Malatya’daki mültecilerin durumu..
    14. TCMB döviz kurları
    15. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    16. Eyüpsultan’da temizlik ve tadilat..
    17. DenizBank'tan "Enflasyona Endeksli..
    18. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    19. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    20. Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye..
    21. ABD’li ve İsrailli yetkililer..
    22. Güvenlik güçleri telsizi bırakıp..
    23. Mürettebatın söndü sandığı alevler..
    24. Batur: "Madde bağımlılığına karşı..
    25. Irak'ın kronikleşen sorunu "elektrik..
    26. Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den..
    27. Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar
    28. Honor 7C, özel fiyatıyla A101'de..
    29. Hakkari Belediyesinden üstyapı..
    30. Sağlıkta şiddet durmuyor
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler