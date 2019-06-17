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Yatırım fonu istatistikleri

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:20
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks KazandıranFon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2429626036
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,22776611
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,5816160
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları0,38635112
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,2271647
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,2435296
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları1,7013130
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,1921210


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)




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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:20
  1. fonlar
  2. Yatırım fonu istatistikleri

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