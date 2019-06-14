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Yatırım fonu istatistikleri

14 Haziran 2019 Cuma 14:48
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,05296177118
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,1177734
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,2016124
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları-0,8363756
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon-0,05712842
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,07352312
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları0,8913130
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0621210




(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:48
  1. Yatırım fonu istatistikleri

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