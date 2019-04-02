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Yatırım fonu istatistikleri

02 Nisan 2019 Salı 14:43
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,1330925356
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,1981729
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,2816115
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları0,7465623
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,22735914
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,03392712
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-0,9913013
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0622220

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 14:43
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

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