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Yatırım fonu istatistikleri

28 Mart 2019 Perşembe 15:04
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,55 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,06 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları-0,5530983225
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları-0,56814139
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları-2,3316016
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları-4,1965065
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon-1,6973766
Yatırım Fonları - KatılımFonları-0,13391326
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-2,6813013
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0622220

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:04
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

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