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Yatırım fonu istatistikleri

13 Mart 2019 Çarşamba 15:17
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,123092999
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,1081801
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,3016160
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları0,6765641
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,2873684
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,0639363
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları0,1313130
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0622220

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:17
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

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  • Halis paltun Halis paltun 1 sa önce
    Adam gibi adam sonuna kadar destek

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