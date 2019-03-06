0553 313 94 23

Yatırım fonu istatistikleri

06 Mart 2019 Çarşamba 14:41
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,00309139170
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları-0,01815427
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları-0,1316313
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları-0,20651154
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon-0,08732845
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,03392019
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-0,6013112
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0622220

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:41
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK kamplarına hava harekatı! Yerle bir edildi
    1. PKK kamplarına hava harekatı! Yerle..
    2. AK Parti’li Elvan: "Terörün kökünü..
    3. TFF 2. Lig: Tokatspor: 0 - Zonguldak..
    4. Kuşadası’nda 8 Mart çeşitli..
    5. Dünya bu bebeği konuşuyor! Doktora..
    6. ‘Burası Giresun, Burada iş var’ deyip..
    7. ABD 6’ncı Filo Komutanı, Deniz..
    8. Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin 2018..
    9. Başkan Alemdar, Çark Caddesindeki..
    10. Lohusalık ne kadar sürer? Lohusalıkta..
    11. Başkan Bakıcı, sağlıklı yaşam..
    12. TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 0 -..
    13. KTÜ’de 30. Vergi haftası etkinlikleri
    14. Et ne kadar? | 2019 son dakika kırmızı..
    15. İki ilçede mera alanları ıslah edilecek
    16. Fetex Turizm Fuarı 9. kez kapılarını..
    17. Şifreleri Kadınlar Günü belirledi
    18. Şüpheli paket yüzünden Glasgow..
    19. SP’li Özay İlhan: “Hiçbir yerde hiçbir..
    20. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    21. Mersin'de elektrik akımına kapılan..
    22. GÜNCELLEME 2 - Ümraniye'de cinayet
    23. Diyetisyen Mutlu: “Aç kalarak..
    24. Ümraniye’de korkunç olay.. Annesini..
    25. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
    26. Kamu işçileri ne kadar enflasyon farkı..
    27. Mersin Uluslararası Müzik Festivali,..
    28. Kan donduran olay! Annesinin cesedinin..
    29. İşte Avrupa medeniyeti! Polis, hamile..
    30. Başkan Can’ın Regaip Kandili mesajı
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'