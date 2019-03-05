0553 313 94 23

Yatırım fonu istatistikleri

05 Mart 2019 Salı 14:49
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,1030926940
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,09816714
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,2716142
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları0,7465650
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,1873676
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,0639345
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-0,8313013
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0622220

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:49
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbolun şampiyonu Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu
    1. Futbolun şampiyonu Şehit Ömer..
    2. Feyzi’den ‘İstihdam Seferberliği’..
    3. Okul servisiyle makas atan maganda..
    4. CHP önünde pazarcı eylemi! Belediye..
    5. Türkiye İMSAD Şubat 2019 Sektör Raporu
    6. İsmetpaşalı öğrenciler yangın ve afet..
    7. Öldürdüğü pazarcıyı yol ortasında..
    8. Vali Mantı, Kur’an Kursu..
    9. Van'da trafik kazası! 14 yaralı
    10. Adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin..
    11. Binali Yıldırım tersane işçileriyle..
    12. DÜ sporcusu bilek güreşinde şampiyon..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamıyla bez..
    14. Tekstilde gelecek var
    15. Bakan Çavuşoğlu: "Suriye’nin toprak..
    16. "Türkiye Gençlik STK'ları Platformu"..
    17. Sivasspor'da Muhammet Demir ameliyat..
    18. GAÜN’de uluslararası öğrencilere..
    19. Kars’ta yaban hayvanları unutulmadı
    20. El Bab’ta patlama: Yaralılar var
    21. Güneş'in milli mesaisi erken başlayacak
    22. DÜ 10’uncu Kariyer ve Eğitim Fuarı’na..
    23. Özlü’den “Bilim Merkezi ve Teknoloji..
    24. Rusya ve Özbekistan anlaşmaya vardı!..
    25. Merdiven altında üretilen 5 ton..
    26. Cumhurbaşkanı Malatya’ya gelecek
    27. El-Bab’da patlama: 3 yaralı
    28. Binali Yıldırım, Tuzla’da halka..
    29. Hamzaoğlu Erzurum’da ilk antrenmanına..
    30. "Aspirin ve pansuman tedavisiyle..
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar