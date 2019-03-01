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Yatırım fonu istatistikleri

01 Mart 2019 Cuma 15:00
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,1030928523
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,1281773
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,1516142
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları0,2065632
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,2373694
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,0739318
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları0,051394
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0622220


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:00
  1. Yatırım fonu istatistikleri

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