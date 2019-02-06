0553 313 94 23

Yatırım fonu istatistikleri

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:48
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonlarının getirisi bugün yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,34 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,0731321994
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,07836716
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,1916115
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları0,34654619
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,00734726
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,03402515
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-0,3213013
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0623230


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 13:48
  1. Yatırım fonu istatistikleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cü öğretmen çifte hapis cezası
    1. FETÖ'cü öğretmen çifte hapis cezası
    2. Sultan II. Abdülhamid Han kimdir?
    3. Avrupa Birliği'nden dev şirkete veto!
    4. Sevgililer Günü hediyelerinin..
    5. İngiliz regülatörden online turizm..
    6. Binali Yıldırım'dan Fatih Terim'e..
    7. Kaza yapan tır şoförü viyadükten..
    8. MİT TIR'ları davasında yeni gelişme!..
    9. Trabzonspor, Galatasaray maçı..
    10. Alacak kavgasında başından vurularak..
    11. Sigara satışı için ilginç yasa..
    12. AB'den Siemens-Alstom birleşmesine ret
    13. Evin holü çöktü, 1 metrelik göçüğe..
    14. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu:..
    15. S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi..
    16. 7 yaşından beri bu işi yapıyor! İlçede..
    17. "Seferihisar'da ne yapmış ki İzmir'e..
    18. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    19. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    20. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!