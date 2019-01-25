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Yatırım fonu istatistikleri

25 Ocak 2019 Cuma 14:58
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,1231526054
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,06836714
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,1916115
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları1,0965605
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,2674688
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,0240318
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-0,9414014
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0623230

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:58
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

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