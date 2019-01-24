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Yatırım fonu istatistikleri

24 Ocak 2019 Perşembe 14:10
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,35 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,0631722588
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,03835526
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,0516106
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları0,35655213
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,09765421
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,0440318
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-0,3914014
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0623230

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:10
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

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    13. En fazla kaybettiren BES fonları
    14. BES fonu istatistikleri
    15. Kategorilerine göre en fazla..
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