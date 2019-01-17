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Yatırım fonu istatistikleri

17 Ocak 2019 Perşembe 15:31
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,1131725559
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,05836516
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,0616124
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları0,9765587
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,2376679
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,0240309
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-0,8514014
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0623230

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:31
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

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