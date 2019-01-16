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Yatırım fonu istatistikleri

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:36
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,0432025466
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları-0,02846618
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,021697
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları0,7867616
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,1276679
Yatırım Fonları - KatılımFonları-0,04402811
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-1,3014014
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0623230

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:36
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

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