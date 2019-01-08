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Yatırım fonu istatistikleri

08 Ocak 2019 Salı 14:18
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,0431926155
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları-0,04846417
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,0716115
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları0,7267643
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,0276679
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,00392910
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-0,6814311
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0723230

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:18
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

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