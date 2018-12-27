THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yatırım fonu istatistikleri

27 Aralık 2018 Perşembe 15:39
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,1332323486
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,00856023
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,481679
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları1,7767589
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon-0,03795820
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,03392613
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-0,2514212
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0623230

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:39
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatan haini Adil Öksüz'ün yeğeni salıverildi
    1. Vatan haini Adil Öksüz'ün yeğeni..
    2. İtalya'da taraftar kavgasında 1 ölü
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin..
    4. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    5. GÜBRETAŞ'ın Koza Altın İşletmeleri..
    6. TCMB döviz kurları
    7. "Transferler benim onayım olmadan..
    8. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav..
    9. Almanya'da kriz patlak verdi! Ordu tel..
    10. Elazığ'da işçi servisi devrildi: 16..
    11. Adil Öksüz'ün yeğeninin FETÖ davası
    12. "Tahran halkı bu yıl sadece 15 gün..
    13. Göçükten kurtuldu, metan gazı..
    14. "8 aylık hamile olduğu için" doktora..
    15. Yatırım fonu istatistikleri
    16. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 33..
    17. Giresunspor'un yeni başkanı Sacit Ali..
    18. Malezya'da eski bakan yardımcısına..
    19. Filistin hükümeti, İsrail'den meyve..
    20. Adana'da karı koca cinayeti davasında..
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı