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Yatırım fonu istatistikleri

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:20
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,22324209115
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,23846618
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,5716142
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları0,43681157
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,24805327
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,14392811
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları1,2114140
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0723230


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:20
  1. Yatırım fonu istatistikleri

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