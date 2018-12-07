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Yatırım fonu istatistikleri

07 Aralık 2018 Cuma 14:35
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,37 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları-0,04324139184
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,00845330
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları-0,1616214
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları-0,6868266
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon-0,18802060
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,04392514
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları0,3714140
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0723230


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:35
  1. Yatırım fonu istatistikleri

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