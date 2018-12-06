Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran FonAdet Fon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet Yatırım Fonları 0,25 324 243 81 Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları 0,27 84 67 17 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları 0,70 16 15 1 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları 0,64 68 33 35 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon 0,26 80 56 24 Yatırım Fonları - KatılımFonları 0,20 39 38 1 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları 1,01 14 11 3 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları 0,06 23 23 0





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

