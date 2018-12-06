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Yatırım fonu istatistikleri

06 Aralık 2018 Perşembe 14:22
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,2532424381
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,27846717
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,7016151
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları0,64683335
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,26805624
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,2039381
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları1,0114113
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0623230


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:22
  1. Yatırım fonu istatistikleri

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