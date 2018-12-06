Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri06 Aralık 2018 Perşembe 14:22
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|FonKategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran FonAdet
|Fon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
|Yatırım Fonları
|0,25
|324
|243
|81
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|0,27
|84
|67
|17
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|0,70
|16
|15
|1
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|0,64
|68
|33
|35
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|0,26
|80
|56
|24
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|0,20
|39
|38
|1
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|1,01
|14
|11
|3
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|0,06
|23
|23
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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