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Yatırım fonu istatistikleri

29 Kasım 2018 Perşembe 14:49
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,37 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,1532527352
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,06846618
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,3916106
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları1,3768671
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,1381747
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,0739336
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-0,5114014
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0623230

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:49
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

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