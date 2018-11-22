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Yatırım fonu istatistikleri

22 Kasım 2018 Perşembe 16:05
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,1332427450
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,05835825
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,2416115
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları0,9568662
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,15816912
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,1039363
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları0,1614113
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0623230

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 16:05
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

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