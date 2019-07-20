Yatırım araştırması için gelen Krasnador heyeti Büyükşehir’i ziyaret etti

Yatırım imkanlarını yerinde görmek için Rusya’nın Krasnodar şehrinden Kocaeli’ne gelen Rus heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Rusya’nın Krasnodar şehrinden Kocaeli’ye yatırım imkanları için gelen Rus heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Vekili Yaşar Çakmak tarafından kabul edilen Rus Heyet ile Kocaeli ve Krasnodar şehirleri hakkında karşılık görüş alışverişinde bulunuldu. Kocaeli’deki yatırım imkanları ve Büyükşehir Belediyesinin sanayi kuruluşlarına verdiği destekler hakkında bilgi aldılar. Rus heyet Kocaeli’nde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası ve bazı sanayi kuruluşlarını da ziyaret ediyor. Rus heyette Krasnodar Belediye Başkan Yardımcısı Dmitry Logvınenko, Krasnodar Belediyesi’nden Ekonomi, Yatırım, Dış İletişim yöneticileri ve bir Rus sanayi kuruluşundan Genel Müdür Roman Skalinchuk bulunuyor. Krasnodar şehrinden gelen heyet Kocaeli’deki yeşil alanları ve Sekapark’ı çok beğendiklerini ziyarette ifade ettiler.

Ziyarette Rus heyetle yakından ilgilenen Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Ülkemizin öncü sanayi ve marka şehirlerinden biri olan Kocaeli; denizi, körfezi, doğal güzellikleri, ulaşım noktalarının kesişimi, sanayisi, ticareti, tarım imkanlarıyla farklı özellikleri barındıran müstesna bir şehirdir. Kocaeli’de yerli sermayeli firmalar olduğu kadar çok uluslu firmalar da faaliyet göstermektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımcılara, uluslararası işbirliklerine, şehrimize değer katmak isteyenlerin destekçisiyiz. Aynı şekilde ülkemizdeki kuruluşlarımızın ve yatırımlarcılarımızın Rusya’da yapacağı projelerde benzer desteklerin ilişkilerimizi olumlu biçimde geliştireceğini düşünüyoruz” dedi.

Ayrıca Rus heyete Kocaeli’de yapılan fuar takvimi, lojistik depoları ve firmaların üretim kapasiteleri bilgileri temin edildi. Karşılıklı iyi niyet temennilerinin ifade edildiği ziyaret karşılıklı hediyeler verilmesiyle sona erdi.