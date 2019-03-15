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Yatılı okul öğrencileri annelerini misafir ediyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yatılı okuyan öğrenciler, ’Anne Misafirim Olur Musun?’ projesi kapsamında annelerini okulda misafir ediyor.

15 Mart 2019 Cuma 10:24
Yatılı okul öğrencileri annelerini misafir ediyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yatılı okuyan öğrenciler, ’Anne Misafirim Olur Musun?’ projesi kapsamında annelerini okulda misafir ediyor.


Ahlat ilçesindeki Şehit Summani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulunda yatılı olarak eğitimlerini sürdüren öğrencilerin anneleri, ’Anne Misafirim Olur Musun?’ projesi kapsamında çocuklarının daveti üzerine bir günlerini okulda geçiriyor. Çocuklarının ve okul idaresinin daveti üzerine yaşadıkları köylerden okula gelen anneler, bir gün misafir ediliyor. Bir gün boyunca çocuklarıyla okulda hasret gideren anneler, onlarla birlikte okulda yemek yiyerek, yatak odalarını, banyolarını, sınıflarını, ders çalışma ve dinlenme odalarını görme imkanı buluyor. Okula gelen misafir anneler, çocuklarının kaldığı ortamı görünce içlerinin rahat olduğunu ve gözlerinin arkada kalmadığını ifade ediyorlar. Bir günlük misafirliğin ardından köylerine dönen anneler, okulda çocuklarına sunulan imkanları diğer kadınlara anlatıyor. Bu şekilde çocuklarını okula göndermeyen aileler de ikna edilmeye çalışılıyor.


Ahlat Şehit Summani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulunda kardeşleri yatılı eğitim gören Özlem Ataş, “İki kardeşim bu okulda okuyor. Onların okudukları ortamı ve yattıkları yerleri görmek amaçlı geldik. Çok güzel bir ortam, eskiye göre gayet düzenli. Çalışma ortamı olsun, etüt odaları olsun, televizyon ortamları olsun, hocaların gözetiminde oldukça düzenli. Burada emeği geçen tüm idarecilere ve öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi emniyetli bir şekilde onlara teslim ediyoruz” dedi.


Oğlu yatılı eğitim gören Naciye Cebe ise köydeki anneler ile beraber çocuklarının ve okul idaresinin daveti üzerine okula misafir olduklarını söyledi. Cebe, “Çocuklarımızın eğitim gördükleri alanlar güzel, yatak odaları ve çarşafları güzel. Yatakhanelerini, her yeri kontrol ettik. Yatakları olsun, oturdukları ortam olsun, her şeyleri güzel. Biz öğretmenlerinden de razıyız, Allah hepsinden de razı olsun” diye konuştu.


Pınar Güvendik isimli bir diğer anne ise okulda oğlunun ve kızının eğitim gördüğünü belirterek, “Okullarına geldik, gördük. Çok güzel bir okuldur, temizdir. Öğretmenlerde iyi ders veriyorlar. Biz önce Allah’a sonra onlara emanet ettik. Şimdi gönül rahatlığıyla evimize gidebiliriz” ifadelerini kullandı.


Proje hakkında bilgi veren Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan “Anne Misafirim Olur Musun?” projesi kapsamında il genelindeki bütün yatılı bölge okullarında okuyan öğrencilerin anneleriyle buluşturulduğunu ifade etti. Özden, “Bugün de Şehit Summani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulunda yatılı okuyan öğrencilerimizi anneleriyle buluşturma faaliyetini gerçekleştirdik. Projemizdeki temel amaç, velilerimizin öğrencilerin eğitim gördükleri okul ortamlarını en iyi şekilde görmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin yatakhanelerini, çamaşırhanelerini, yemekhane kısımlarını, sınıfları, derslikleri ve diğer birimleri ziyaret etmek, onlara tanıtmak, çocuklarının nasıl bir ortamda eğitim öğretim gördüklerini göstermek amacıyla yürütülen bir projedir. Allah devletimize zarar vermesin. Her türlü imkanları çocuklarımıza sunuyor. Bu sunulan imkanların bir çoğundan velilerimizin haberi yok. Bu kapsamda veliler gelip gördüklerinde, ‘Çocuklarımız çok güzel ortamda eğitim öğrenimlerini yapmakta. Yaşadıkları, yattıkları, yemek yedikleri ortamlar nezih bir şekilde, yedikleri yemekler leziz. Ne kadar şükretsek azdır’ söylediklerine şahit olduk. Velilerimizin böyle duygu ve düşüncelerle buradan ayrılmaları bizleri hakikaten fevkalade mutlu etmiştir. Bizde diyoruz ki, çocuklarınız için buradayız. Çocuklarınızdan yana bir endişeniz olmasın, çocuklarınız emin ellerde. Bu imkanları kendilerine sunma noktasında periyodik olarak gruplar halinde etkinliğimiz devam edecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:24
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