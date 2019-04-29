Yatılı öğrencilerden geri dönüşüm sergisi

Adana’nın Kozan ilçesinde yatılı ilköğretim bölge okulu ortaokul öğrencileri geri dönüşüm ürünlerinden hazırladıkları teknolojik ve tasarımsal ürünleri sergilediler.

Kozan Şehit Mehmet Oflaz Yatılı İlköğretim Bölge Okulu öğrencileri derslerinde ve derslerinden arta kalan zamanlarında Teknoloji ve Tasarım Dersi ile Görsel Sanatlar Dersinde görmüş oldukları konuları uygulamalı olarak doğada buldukları objeler üzerinde çeşitli çalışmalar yaparak ürüne çeviriyorlar. Ortaokul öğrencileri böylece hem boş vakitlerini hem de doğada bulunan objeleri geri dönüşüm olarak değerlendiriyorlar. Bazı öğrenciler ise aile hasretlerini yapmış oldukları ürünler ile unutmaya çalıştıklarını ifade ettiler.

Sergi hakkında bilgi veren okulun Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Bülent Akgün, “Teknoloji Tasarım dersine ait öğrencilerimizin uygulamalarda yaptıkları ürünlerin sergisini gerçekleştiriyoruz. Ağırlıklı olarak konsülksiyon, mimari yapı, çevresel tasarım gibi ürünlerimiz var. Aynı zamanda da üç boyutlu teknik çizimler, tasarımsal çalışmalar ve genel çalışmalar yapıyoruz. Sergimizde çöp şişlerimiz var, çöp şişlerimizde sıcak silikon tabancalarımızı kullanıyoruz. Örnek çizimlerimizi çocuklarımıza gösterip yapmalarını sağladık. Bunun yanında geri dönüşüme müsait ürünlerimizi alarak tasarım çalışmaları yaptık. Bu çalışmaları yaptırmamızdaki amaç bu dersin sonuçları, öğrencilerimizin derslerden edindiği bilgileri uygulamaya dökmeleridir. Bu çalışmalar iki dönem boyunca çeşitli üniteler adı altında sürdü. 7 ve 8. Sınıf öğrencilerimizden toplam 150 kişi bu tasarımda görev aldı” dedi.

Çalışmanın amacı hakkında bilgi veren Akgün, “Öğrencilerimize bu ürünleri nasıl yapacaklarını, doğal ortamdan topladıkları objeleri nasıl tasarlayarak bir ürün haline getirebileceklerinianlatıyoruz. Tasarımın hayal dünyasına çok büyük katkısı var. Çocuklar hayal dünyasını tasarımlarına yansıtıyorlar ve aynı zamanda el becerilerini de geliştiriyorlar. Bunun gibi ve gündelik evrensel olan tasarım kavramını işlerine yansıtıyorlar” diye konuştu.

Şehit Mehmet Oflaz Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Çağla Çevik ise “Burada görmüş olduğunuz tamamen atık malzemelerden gazete kağıtlarından hazırlanmış figürler, ağaç dalları, taşlar ve kağıtlardan yapmış olduğumuz ürünlerimiz sergimizde yer alıyor. Çocuklarımızın bu çalışmaları yapması kesinlikle zeka gelişimine katkı sağlıyor.Doğada gördükleri objeler boş gözle değil de bundan ne yapabilirim acaba diye tamamen tasarımsal ürünler üretmeyi hedefliyoruz. Örneğin atılmış gazete kağıtlarından paprika figürleri yaptık. Bu öğrencilerimizin tamamı yatılı kalıyorlar. Öğrencilerimiz hem öğreniyorlar hem de eğleniyorlar. Derslerinden arta kalan zamanlarda onların günleri de dolu dolu geçiyor. Görsel sanatlar kursumuz olsun egzersiz kurslarımız olsun çocuklarımız hem eğleniyorlar hem de bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar” şeklinde konuştu.

Kozan Şehit Mehmet Oflaz Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürü Ali Özgüner’de sergde çok güzel çalışmaların yer aldığını belirterek, "Burada atık malzemelerle ortaya konulan değişik tasarımlar yapıldı. Tamamen atık kağıtlar, farklı materyallerle oluşturulmuş eserler var. Çocuklarımıza bu tasarımları gerçekleştirmelerindeki amaç onların gel becerilerini geliştirme,farklı düşünme, materyalleri değerlendirme, farklı şeyler tasarlayabilme gücünü zihninde ortaya çıkarmaktır. Çocuklarımız 24 saat okulumuzda kaldıkları için bu tip çalışmalar çocuklarımızın aile özlemini birazda olsun gideriyor. Hem de farklı ürünler ortaya koyma becerisi geliştiriyor. Tabi bizim çocuklarımız kırsal kesimden geldikleri için daha canlı ve yürekten çalışarak güzel ürünler ortaya koydular. Çocuklarımız aileden uzak olduğu için onlarla hasret giderecekler. Köylerdeki ailelerine yardımcı olacaklar tabi özellikle kitap okumalarını tavsiye ediyoruz. Yaz tatilinde çocuklarımızın bulunduğu yerler köy ortamı olduğu için köy ortamında öğrencilerimiz bu tip çalışmalar yapabilirler” dedi.

Tasarımda görev alan öğrenciler ise yıl içerisinde çeşitli atık malzemeleri kullanarak sergi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.