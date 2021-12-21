‘Yatay mimari anlayışıyla konut üretiyoruz’

Akit Ekonomi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, yapımı devam eden ve tamamlanan projelerle ilgili detayları paylaştı. Bulut, örnek projeler ortaya koyduklarını belirtti. Bulut, “Görev dönemimde başarılı çalışmalar yaptık, 120-130 bin konut ürettik. Hasılat paylaşımına dayalı proje ise pek yapmadık ” dedi. Yatay mimariyi esas aldıklarını anlatan Bulut, “Projelerimizde yükseklik zemin artı 5 katı geçmiyor. Anadolu’da bu konuda daha hassasız, zemin artı 3’ü dikkate almaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. İnsan, şehir, tabiat dengesini gözeten binalar ve mahalleler kurduklarını vurgulayan Bulut, “Kentlerde ortalama yeşil alan miktarını artıracak projelere ağırlık veriyoruz” diye konuştu.

Örnek projeler

Bulut, şunları söyledi: “Vatandaşlarımız, artık çevreyle etkileşimlerini arttıran ve kendilerine sosyalleşme imkânı sunan yaşam alanları talep ediyor. Bu da gerek kentleri gerek inşaat firmalarını değişime zorluyor. TOKİ olarak biz de vatandaşlarımızın taleplerine yanıt vermeye çalışıyoruz. Güzel projeler geliştiriyoruz, geliştireceğiz. Bunların başında da kentsel dönüşüm projeleri bulunuyor.” Bulut, “Yurt dışı çıkış harcı yeniden uygulamaya girdiğinde 15 liraydı. O paranın tamamı TOKİ’ye aktarılıyordu. Harç daha sonra 50 liraya çıktı ama TOKİ’ye hâlâ 15 lira aktarılıyor” bilgisini de verdi.

Önemli adımlar atıldı

İzmir Bayraklı’da afetzedeler için yapılan konutlara değinen Bulut, “Bölgede zemin çok sıkıntılıydı. Neredeyse sıvı bir zemin vardı. Biz bu noktada çok ama çok önemli adımlar attık. İlk olarak çimento enjekte edip zemini güçlendirdik. Ayrıca binaları yapmadan önce kazık çaktık. Binalar o kazıklar üzerinde inşa edildi. Bin 500’e yakın konut ürettik” ifadelerini kullandı. Bulut, dev binalarda da imzalarının olduğuna işaret etti. “Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) biz yaptık. Yani parasal kaynak TOKİ’den çıktı” diye ekledi.

Faaliyetler hızlanıyor

TOKİ tarafından Bursa’da Osmangazi ilçesi, Alemdar ve Gaziakdemir mahalleleri sınırları içerisinde yer alan ‘Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi’ çerçevesinde 690 konutun, 92 ticari birimin inşasına başlandı. Burdur’da da Bozkurt Mahallesi’nde 49 hektarlık alanda yürütülen ve bitirilme aşamasına gelen dönüşüm projesinde ise inşa edilen 655 konutun, 41 ticari ünitenin yakın zamanda vatandaşlara teslim edilmesi bekleniyor. Dere yatakları, heyelan alanları, afet riski yüksek bölgeler ve tarihi kentsel alanlarda çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Araklı Özgen Mahallesi’nde 278, Çaykara’da 85, Esiroğlu Mahallesi’nde 144, Çömlekçi Mahallesi’nde 106 ve Ortahisar İnönü Mahallesi’nde 38 konutu içeren projelerde yapım faaliyetleri sürüyor. Rize’de riskli yapılar ortadan kaldırılıyor. Yağlıtaş ile Salarha’da ilk etapta 500 olmak üzere toplam bin konut inşa ediliyor. Bunun yanında iki yerleşimde toplam 920 rezerv konut üretiliyor ve merkez çarşıda bölge mimarisine uygun projeler geliştiriliyor.