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Yatağan’da tarihi eser operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Yatağan Konak Mahallesindeki bir işyerine gerçekleştirdiği operasyonda 52 parça tarihi eser ele geçirdi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:21
Yatağan’da tarihi eser operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Yatağan Konak Mahallesindeki bir işyerine gerçekleştirdiği operasyonda 52 parça tarihi eser ele geçirdi.


Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Yatağan Konak ilçesindeki İ.G. isimli şahsa ait işyerinde tarihi eser bulunduğunu tespit etti. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası ekiplerin işyerine gerçekleştirdiği operasyonda 45 adet çeşitli figür ve özellikte ketal obje, zincir bilezik, 4 adet ucu açık bakı renkli bilezik, bakır renkli yüzük ve üzeri oksitlenmiş bakır renkli taş olmak üzere toplam 52 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirildi.


Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen malzemeler Muğla Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, İ.G. isimli şahıs adli işlemlerin yapılması için gözaltına alındığı açıklandı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:21
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