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Yatağan’da kaza: 11 yaralı

Muğla’nın Yatağan ilçesi Madenler kavşağında tur otobüsü ile yabancı plakalı aracın karıştığı kazada Türk, Hollanda, Fas ve Fransa uyruklu toplam 11 kişi yaralandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:46
Yatağan’da kaza: 11 yaralı

Muğla’nın Yatağan ilçesi Madenler kavşağında tur otobüsü ile yabancı plakalı aracın karıştığı kazada Türk, Hollanda, Fas ve Fransa uyruklu toplam 11 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Madenler kavşağından Aydın istikametine dönüş yapan Güney Yılmaz yönetimindeki RSCN 99 yabancı plakalı araç ile Sedat Öztürk yönetimindeki içinde yabancı turistleri taşıyan 31 YG 992 plakalı otobüs çarpıştı.


Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile olay yerine çok sayıda 112 Acil Sevir ambulansı sevk edildi. Yaralılardan yabancı araç sürücüsü Güney Yılmaz ve eşi Merve Yılmaz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hollanda uyruklu Adriana Dina Wilhemmina, Geodge Fernaldo, Justin Tilburg, Celine Tilburg, Monique Gerardine, Fas uyruklu Abdelouahıd Bakalı, Fransa uyruklu Esmeralda Zouina, tur şirketi görevlisi Rifat Arıkan ve Ayla Ege de 112 ekipleri tarafından Yatağan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


İlk müdahale Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün’den


Milas’tan dönen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kazanın üstüne denk geldi. Dr Başkan kazada yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparak 112 ekiplerine yardımcı oldu. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:46
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