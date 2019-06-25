Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonunun yüzde 55’i tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinin katı atıklarının toplanması için çalışmaları başlatılan Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonu’nun yüzde 55’i tamamlandı.

Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinden günde yaklaşık 60 ton civarında oluşan evsel nitelikli katı atıkların bir noktada toplanması için çalışma başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayında yapımına başladığı Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonun, yüzde 55’ini tamamladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesinde yapımı devam eden istasyonun Eylül ayında bitmesinin planlandığını açıkladı. Yapılacak istasyon ile birlikte Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinin günlük 60 ton evsel nitelikli katı atıklarının toplanacağı belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Belediyemiz tarafından Ocak ayında yapımına başlanan Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonun, yüzde 55’i tamamlandı. Toplam 1 Milyon 500 Bin TL değerindeki tesis, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerimizin yıllık 21 bin 600 ton evsel nitelikli katı atığın toplandığı nokta olacak. Burada toplanan atıklar Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf edilmek üzere TIR’lar eşliğinde Menteşe’ye taşınacak. Yapımı devam eden aktarma istasyonun tamamlanması ile birlikte Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerimizde bulunan vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonu gerçekleştirilecek olup ilçelerimizde oluşan evsel nitelikli katı atıklar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, mevzuat hükümleri çerçevesinde Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine getirilerek bertaraf edilebilecektir” denildi.