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Yatağan Bozüyük’te tarihi eserler gele geçirildi

Muğla’nın Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesinde Jandarma ekiplerince bir evde gerçekleştirilen aramada tarihi değer taşıyan objeler ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:50
Yatağan Bozüyük’te tarihi eserler gele geçirildi

Muğla’nın Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesinde Jandarma ekiplerince bir evde gerçekleştirilen aramada tarihi değer taşıyan objeler ve ruhsatsız silah ele geçirildi.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin Bozüyük mahallesinde R.Y. isimli şüphelinin elinde tarihi değeri bulunan objelerin bulunduğu bilgisinin ardından Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası R.Y. isimli şüphelinin evi ve eklentilerinde arama yapıldı.


Yapılan aramada 7 adet tarihi değer taşıyan farklı obje, 2 adet kap, dibek taşı, 2 ruhsatsız çift kırma tüfek, 2 tabanca ve bu silahlara ait malzemeler ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından R.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:50
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